Haberler

Diyarbakır'da Ayakkabı Deposunda Yangın

Diyarbakır'da Ayakkabı Deposunda Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir ayakkabı deposunda elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 5 katı sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan içerisinde ayakkabıların bulunduğu 5 katlı depoda dün öğlen saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangın, diğer katlara da sıçraması nedeni ile bir türlü kontrol altına alınamadı.

Olay dün öğlen saatlerinde Sur ilçesinde bağlı Savaş Mahallesi Palancılar Sokak'ta bulunan bir ayakkabı deposunda meydana geldi. Ayakkabıların istiflendiği 5 katlı depoda, elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar yangın çıkmasına neden oldu. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dün öğlen 14.30 sularında başlayan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangının 5 katın tamamına yayılması nedeni ile itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alamadı. Yangının devam ettiği iş yerinde ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yanan bodrumun sahibi Serdar Kafalar, "Bodrumda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri sağ olsunlar hemen müdahale ettiler. Fakat bir türlü yangın sönmedi. İş yerimiz dün 14.30'dan beri yanıyor. Bodrumda başladı yangın, sonra üst katlara sıçradı. İçerisinde hep ayakkabı, terlik gibi malzemeler var. Söndürülmesini bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Z kuşağı Nepal'i yakıp yıkıyor: Televizyon binası ateşe verildi, çalışanlar camdan atladı

Z kuşağı ülkeyi yakıp yıkıyor: Gelen son görüntüler endişe verici
Endişelendiren harita: Durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor

Endişelendiren harita: Her geçen gün daha da kötüye gidiyor
53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim

53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim
Katar: İsrail'e karşı atacağımız adımları yakında açıklayacağız

İsrail'in vurduğu ülkeden tehdit geldi: Yakında açıklayacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor iddiası

CHP'den istifa eden başkanvekili AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.