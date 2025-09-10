Diyarbakır'da Ayakkabı Deposunda Yangın

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan içerisinde ayakkabıların bulunduğu 5 katlı depoda dün öğlen saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangın, diğer katlara da sıçraması nedeni ile bir türlü kontrol altına alınamadı.

Olay dün öğlen saatlerinde Sur ilçesinde bağlı Savaş Mahallesi Palancılar Sokak'ta bulunan bir ayakkabı deposunda meydana geldi. Ayakkabıların istiflendiği 5 katlı depoda, elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar yangın çıkmasına neden oldu. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dün öğlen 14.30 sularında başlayan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangının 5 katın tamamına yayılması nedeni ile itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alamadı. Yangının devam ettiği iş yerinde ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yanan bodrumun sahibi Serdar Kafalar, "Bodrumda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri sağ olsunlar hemen müdahale ettiler. Fakat bir türlü yangın sönmedi. İş yerimiz dün 14.30'dan beri yanıyor. Bodrumda başladı yangın, sonra üst katlara sıçradı. İçerisinde hep ayakkabı, terlik gibi malzemeler var. Söndürülmesini bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR