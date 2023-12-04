Diyarbakır'da 5 yıldır evlat nöbetini sürdüren anne, 13 yıldır haber alamadığı oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Aileler bin 554 gündür çocuklarından gelecek bir haberi bekliyor.

Diyarbakır'da 5. yılında da evlat nöbetini sürdüren anne, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu

Diyarbakır'da 5'inci yılında da evlat nöbetini sürdüren anne, 13 yıldır haber alamadığı oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler bin 554 gündür çocuklarından gelecek bir haberi bekliyor.

Oğlu Mahmut'tan 13 yıldır haber alamadığını belirten anne Bedriye Uslu, evladına geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Yaz-kış demeden çocuğu için çadırın yolunu tuttuğunu ifade eden Uslu, "Her sabah oğlum Mahmut için yaz-kış demeden bu çadırın yolunu tutuyorum. 13 yıldır evladımdan haber alamıyorum. Her gün bir umutla yollara düşüp geliyorum belki bir telefon gelir. Allah, hakkımızı HDP'ye bırakmasın. Kendi çocuklarını Avrupalarda okutup bizim çocuklarımızı da dağlara mahkum ettiler. Mahmut, eğer beni görüp duyuyorsan evine dön" dedi.

Oğlu Cahit'in 2015 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren baba İhsan Bayrak, evladına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Oğlundan 9 yıldır haber alamadığını söyleyen Bayrak, "9 yıldır oğlumdan haber yok. Cahit, oranın sonu yok gel 'teslim ol.' Pişmanlık yasası var, çık gel bu yasadan faydalan. Artık seni kullanmalarına izin verme. Oğlum, 2015 yılında Lice'de katılım sağlamış. Öğrendiğimizde hemen savcılığa haber verdik" diye konuştu. - DİYARBAKIR