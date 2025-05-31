Diyarbakır'da 100 Milyon TL'lik Kenevir İmha Edildi

Diyarbakır'da 100 Milyon TL'lik Kenevir İmha Edildi
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Diyarbakır'da 100 Milyon TL'lik Kenevir İmha Edildi
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri kenarında tespit edilen 100 milyon TL değerindeki kenevir bitkileri, emniyet güçleri tarafından imha edildi. Yapılan drone çalışmalarıyla belirlenen alanlarda toplamda 1,220 kök kenevir ele geçirildi.

Dicle Nehri kenarında ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin Bismil ilçesindeki kısmında adacık olan yerlerde tespit edilen piyasa değeri 100 milyon Türk Lirası'ndan fazla olan kenevir imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Dicle Nehri'nin Bismil ilçesindeki kısmında ve nehir suyunun debisinden kaynaklı oluşan adacıklarda drone ile yapılan çalışma sonucunda kenevir ekimi yapıldığı değerlendirilen muhtemel araziler tespit edildi. Nehir üzerindeki adacıklarda tespit edilen iki farklı alanda ekili vaziyette bulunan bin 220 kök kenevir ele geçirildi.

Burada ele geçirilen ve piyasa değeri 100 milyon Türk Lirası'ndan fazla olan yaklaşık 300 kilogram skunk-esrar üretimine elverişli kök kenevir bitkisi yok edildi. Yasadışı ekilen kenevirlerin tespitinin engellenmesi için uyuşturucu tacirlerinin oluşturduğu çeşitli engeller de polisi yıldırmamış, uyuşturucu bulunan her noktaya bot ve traktör gibi araçlar ile ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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