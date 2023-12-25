Dilek İmamoğlu'nun İskofya Voleybol Kadın Takımı'na hediye ettiği otobüse saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki İskofya Voleybol Kadın Takımı için tahsis edilen otobüse saldırı yapıldı. Otobüsün arkasındaki "Dilek İmamoğlu İskofyaspor Kulübü'ne Başarılar Diler" yazısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından söküldü.

İskofyaspor Kulübü'ne verilen otobüsün arkasında yazan "Dilek İmamoğlu İskofyaspor Kulübü'ne Başarılar Diler" yazısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otobüsün arka kısmından kazındı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun, 2021 yılında Trabzon Çarşıbaşı'ndaki Kadın Voleybol Takımı'na hediye gönderdiği otobüs ortalığı karıştırmıştı. İskofya Kadın Voleybol Takımı, İmamoğlu çiftinin hediyesini memnuniyetle karşılamıştı. Kulüp başkanı otobüsü MHP'li Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nun talep ettiğini söyledikten sonra, Nuhoğlu bu iddiayı kabul etmemişti.

DİLEK İMAMOĞLU KİMDİR?

Dilek İmamoğlu, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Kovanlı Mahallesi'nde 1974 yılında doğdu. İmamoğlu İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü mezunudur ve kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. 1995 yılında Ekrem İmamoğlu ile evlendi.