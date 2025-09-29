Dicle Elektrik Dronlarla Kaçak Trafoyu Tespit Etti

Haberler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapay zeka destekli dronlar ile yapılan saha kontrollerinde, mısır tarlasının sulamasında kullanılan kaçak bir trafo tespit edildi. Dicle Elektrik, kaçak elektrik tüketimiyle mücadele kapsamında bu tür denetimlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapay zeka destekli saha kontrollerinde Dicle Elektrik'e ait dronlar, mısır tarlasının sulamasında kuyudan su çekmek için kullanılan 160 KVA gücündeki bir trafo tespit edildi.

Kaçak elektrik tüketimiyle mücadele eden Dicle Elektrik, tarımsal sulama alanlarında kayıt dışı trafoları tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor. Dicle Elektrik'e ait dronlar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mısır sulamasında kullanılan 160 kilo volt amper (KVA) gücünde bir kaçak trafo tespit etti.

Yapay zeka destekli dronla tespit edildi

Dicle Elektrik, enerji kalitesini düşüren ve kaçak elektrik kullanımına karşı yaptığı çalışmalar kapsamında yapay zeka destekli dronla tarımsal sulama alanlarındaki kaçak trafolar tespit edildi. Dicle Elektrik kaçak ekipleri dronla havadan yaptıkları kontroller sırasında ilçeye bağlı kırsal Uzunpınar Mahallesi'nde bir evin damındaki eklentiye gizlenmiş vaziyette 160 KVA gücünde bir kaçak trafo tespit etti. Evin bitişiğindeki 200 dönümlük mısır tarlasını sulayabilmek üzere kuyudan su çekmek için kullanılan trafo ile ilgili detaylı görüntüler alınarak koordinatı tespit edildi. Yapılan tespitin ardından şirket avukatları, eldeki mevcut görüntülerle birlikte kaçak trafoya el konulabilmesi için cumhuriyet savcılığına başvurdu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
