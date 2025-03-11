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Deve Güreşi Festivalinde Kavga: Trafik Polisine Saldıran Tutuklandı

Deve Güreşi Festivalinde Kavga: Trafik Polisine Saldıran Tutuklandı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivalinde yaşanan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisine saldıran T.M., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde deve güreşi festivalinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisine saldıran T.M., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bozdoğan'da 23 Şubat'ta düzenlenen deve güreşi festivalinde bir grup arasında kavga çıkmış, tarafları ayırmak için müdahale eden trafik polisine, T.M. isimli şahıs saldırmıştı. Olayın ardından saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan saldırı vatandaşların tepkisini toplarken, saldırgan hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.M., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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