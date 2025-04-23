Depreme Yakalanan Tekstil İşçilerinin Panik Anları Kamerada
Küçükçekmece'de bir tekstil atölyesinde depreme yakalanan işçiler, paniğe kapılarak işyerini boşalttı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Depreme yakalanan tekstil işçilerinin panik anları kamerada
İSTANBUL - Küçükçekmece'de depreme yakalanan tekstil işçilerinin panik anları kameraya yansıdı.
Küçükçekmece'de bir tekstil atölyesinden çalışan işçiler, depreme yakalandı. Paniğe kapılan işçiler koşarak işyerini boşalttı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa