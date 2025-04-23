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Depreme Yakalanan Tekstil İşçilerinin Panik Anları Kamerada

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Küçükçekmece'de bir tekstil atölyesinde depreme yakalanan işçiler, paniğe kapılarak işyerini boşalttı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Depreme yakalanan tekstil işçilerinin panik anları kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de depreme yakalanan tekstil işçilerinin panik anları kameraya yansıdı.

Küçükçekmece'de bir tekstil atölyesinden çalışan işçiler, depreme yakalandı. Paniğe kapılan işçiler koşarak işyerini boşalttı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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