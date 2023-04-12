Depremde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde enkaz kaldırma çalışmalarına ve ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

Depremde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde enkaz kaldırma çalışmalarına ve ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin en büyük hasarı verdiği yerler arasında bulunan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yıkım kararı verilen binaların yıkımı sürüyor. Depremde ilçede en fazla can kaybının olduğunu Müge ve Serap apartmanlarının bulunduğu, en fazla hasarın olduğu Atatürk Mahallesi ve Barazi Caddesinde yürütülen hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkımlara başlandı. Ağır hasarlı olarak tespit edilen ve acil yıkım kararı verilen binalar çevrede alınan önlemler neticesinde yıkımına başlandı.

Hasarlı binaların yıkım aşamasında çalışanlara yardım eden vatandaş Fıratcan Avcı, "Gerçekleşen depremden sonra acılarımız yine büyük. Bir nebze olsun hayata tutunmak için İslahiye'de hasarlı binaların yıkımına başlandı. Yıkıma başlandığı için bir yandan itfaiyelerle bir yandan arasözlerle enkazlara su veriyoruz. Toz olmasın ve milletimiz mağdur kalmasın diye. İslahiye'mizi inşallah yeniden inşa etmeye başlayacağız" diye konuştu.