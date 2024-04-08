Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheli yakalanınca yapılan üst aramasında çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve yeşil reçeteli ilaçlar ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Denizli'de Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 07 Nisan 2024 Pazar günü yapılan uygulama noktasında polislerin dur ikazına uymayan ve otomobille kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Araçla yakalanan 2 şüpheli üzerinde yapılan aramada, 35 adet yeşil reçeteye tabi hap, 1,3 gram esrar maddesi, 0,9 gram metamfetamin adlı uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınıp, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca 1 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - DENİZLİ