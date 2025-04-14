Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Jandarmanın şafak operasyonunda 3 tefeci çok sayıda senet ile yakalandı

Çiftçinin traktörlerine çöken 3 tefeci tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de çiftçileri hedef alan 3 tefecilik şüphelisi, jandarmanın şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Çok sayıda senetle yakalanan tefecilerin, borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin 9 traktör ve 1 kamyonuna el koydukları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tefecilik suçu ile mücadele kapsamında, suça karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye basıldı. Yüksek faiz ve senetle çiftçilere para veren ve borcunu ödeyemeyen çiftçilerin araçlarına zorla el koyan şebekenin çökertilmesi için Pamukkale ve Sarayköy ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda jandarma ekinin katılımıyla icra edilen operasyonda, şüpheliler adreslerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 adet yazılı senet, 75 adet boş senet, 9 adet traktör, 1 adet kamyon, 3 adet tapu senedi, 4 adet banka kartı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 41 adet tabanca fişeği ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.