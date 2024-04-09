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Denizli'de motosiklet ile çarpışan otomobil köprüden aşağıya düştü

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Denizli'de motosiklet ile çarpışan otomobil köprüden aşağıya düştü. Kazada motosiklette bulunan 2, otomobilde bulunan 1 olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Tavas ilçesi Güzelköy Mahallesi Dümberek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Fışkınlı (50) yönetimindeki 20 B 4012 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, Yusuf Yusmak (16) idaresindeki plakasız olduğu öğrenilen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil köprüden aşağıya düştü. Motosikleti ise yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Yusuf Yusmak ile motosiklette yolcu konumundaki Yavuz Yumaç (14) ve otomobil sürücüsü Mehmet Fışkınlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Mehmet Fışkınlı'nın kızının da geçtiğimiz sene traktör kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Denizli Acil Durum 3.Sayfa Güncel Haberler

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