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Denizli'de İzinsiz Kazı Yapan Şahıslar Define Arıyormuş

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Denizli'de Jandarma tarafından suçüstü yakalanan şahısların define aradığı ortaya çıktı. Operasyonda kazıda kullanılan malzemeler ve antik döneme ait paralar ele geçirildi.

Denizli'de izinsiz kazı yaparken Jandarma tarafından suçüstü yakalanan şahısların define aradığı anlaşıldı.

Denizli Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar sonunda, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesinde bulunan kanal yolu mevkiinde izinsiz define aramak amacıyla kazı yapan 2 kişi yakalandı.

Yapılan operasyonda tespit edilen M.P. ve A. M. yi suçüstü yakaladı. Operasyonda kazıda kullanılan malzemeler, dedektör, dedektör malzemeleri, sikkeler, antik döneme ait paralar ve süs eşyaları ele geçirildi. İlçe Jandarma

Komutanlığı ekipleri, definecilere karşı yoğun istihbarat çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Denizli Buldan Soruşturma Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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