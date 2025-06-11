Denizli'de ATV, Kuş Cenneti'nde Balçıga Saplandı

Denizli'de ATV, Kuş Cenneti'nde Balçıga Saplandı
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Denizli'nin Süleymanlı Yayla Gölü'nde ATV ile gezintiye çıkan bir kişi, aracıyla göle girince balçığa saplandı. Çevredekiler tarafından kurtarılan genç, 2 saat süren çabanın ardından gölden çıkarıldı.

Denizli'de kuş cenneti olarak bilinen Süleymanlı Yayla Gölü'ne gezmeye giden bir kişi, ATV göle girince balçığa saplandı. Çevredekilerin halat yardımıyla çekmesiyle ATV sürücüsü mahsur kaldığı gölden kurtarıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yer alan yüksek rakımı nedeniyle özellikle yaz aylarında kentte uğrak noktaları arasında yer alan Süleymanlı Yayla Gölü aynı zamanda belirli dönemlerde uğrayan kuşlar nedeniyle de ziyaretçilerini mest ediyor. Göle gezmeye giden bir şahıs ise ATV ile gezdiği sırada aracıyla göle girdi. Girdiği gölde balcığa saplanan genç adam, kendi imkanlarıyla çıkmak için verdiği tüm uğraşlar sonuçsuz kaldı.

Gölde mahsur kalan gencin çevreden yardım istemesi üzerine bölgede restoran işleten Aykan Zorlu, aracıyla göl kenarına kadar geldi. Aykan Zorlu, aracının çekici halatını mahsur kalan gencin ATV aracına bağlanarak çekmeye başladı. Kurtarma çalışmaları, 2 saatin sonunda gencin saplandığı gölden çıkmasıyla sonlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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