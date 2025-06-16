Demirkapı Yaylası'nda Dağcılar Sis Sebebiyle Yolda Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Demirkapı Yaylası'nda Dağcılar Sis Sebebiyle Yolda Kaldı
Haber Videosu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 75 kişilik dağcı grubu yoğun sis nedeniyle yollarını kaybetti. Jandarma, gönüllü korucular ve AFAD ekipleri, grubun yardımına koşarak güvenli bir şekilde dönüşlerini sağladı.

Demirkapı Yaylası'nda sisten yönlerini şaşıran dağcıların imdadına jandarma ve AFAD yetişti

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinin Demirkapı Yaylası göller bölgesine yürüyüş yapan 75 kişilik dağcı grup, dönüş yolunda yoğun sisin etkisiyle yollarını şaşırınca imdatlarına jandarma, gönüllü korucular ve AFAD yetişti.

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde araçlarla Uzungöl'ün yukarısındaki göller bölgesine giden 75 kişilik dağcı grubu buradaki yürüyüşleri sonrasında dönüşe geçti. Ancak yağmur ve sis nedeniyle Demirkapı Yaylası Bayburt il sınırlarına yakın bir noktada ekip dönüş yolunu kaybetti. Grubun telefonla yardım çağrısında bulunmasına rağmen jandarma ekiplerine konum bilgisi verememeleri üzerine yerleri tam olarak bir süre belirlenemedi. Gönüllü korucuların da yardımı ile bir süre sonra ekibin yeri ve konumu belirlendi. Bölgeye hareket eden ekipler, 2-3 saatlik yolculuğun ardından dağcı ekibe ulaşıldı. Dağcıların gönüllü korucular, jandarma ve AFAD ekipleri ile dönüşe geçtiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÖZEN - 3.Sayfa
Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda! İran-İsrail savaşında bilanço ağırlaşıyor

Savaşta bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda
İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

İran'ın füzelerle vurduğu kent yangın yeri!
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü

İsrail, Devrim Muhafızları'nın üst düzey ismini öldürdü
İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü

İran'ın füzelerini, kaydederken, felaketi yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İranlılar İstanbul'dan otobüslerle ülkelerine dönüyor

İstanbul'da İranlı yoğunluğu! Hepsi firmalara koştu
Bayern Münih Auckland'a acımadı! Tam bir deste gol

Tam 10 gol ve tarihi skor! Sacha Boey yıldızlaştı Bayern Münih acımadı
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı

Savaş kızışıyor! İki ülke de yeni saldırı dalgasına başladı
Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi

Kaçış başladı! İşte Netanyahu'nun uçağının iniş yaptığı ülke
Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek tehdit
İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz

Gazze değil İsrail! Bir gecede enkaza döndü
452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor

452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.