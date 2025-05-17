DEAŞ'a Finans Sağlayan 10 Şüpheli Yakalandı

DEAŞ'a Finans Sağlayan 10 Şüpheli Yakalandı
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Mersin merkezli gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalandı 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 10 şüphelinin terör örgütüne finans sağladığı tespit edildi. Şüphelileri yakalamak amacıyla jandarma, MİT Başkanlığının desteği ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Adana, Konya, Kocaeli, İstanbul, Elazığ ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli de yakalandı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 şahıstan 2'si tutuklanırken, 8'i tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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