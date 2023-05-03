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Datça'da sahte içki ele geçirildi

Datça'da sahte içki ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Datça ilçesinde bir şahsa ait evde yapılan aramada sahte içki ele geçirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir şahsa ait evde yapılan aramada sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Datça'da bir araçta sahte alkol satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araçta ve aracın sahibine ait evde arama yapıldı. Yapılan aramada çeşitli miktarlarda pet şişelere doldurulmuş sahte alkol ele geçirildi. Şüpheli M.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Muğla Datça 3. Sayfa Haberler

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