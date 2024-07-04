Çorum'da Ormanlara Girişler Yasaklandı

Çorum Valiliği, il genelinde bulunan ormanlara 30 Ekim tarihine kadar girişlerin yasaklandığını açıkladı.

Çorum Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ilimiz sınırları içerisinde 30 Ekim 2024 tarihine kadar ormanlık alanlara girişler yasaktır. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak durarak ormanlarımızı hep birlikte koruyabiliriz. Yeşil vatanın her daim yeşil kalması için; ateş yakma, izmarit atma, anız yakma" ifadelerini kullandı. - ÇORUM