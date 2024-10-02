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Çorum'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Milyon Adet Ele Geçirildi

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Çorum'da polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda, 1 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il dışından temin edilen kaçak tütün mamullerini Çorum'da dağıtan kişileri tespit ederek adli işlem başlattı.

Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu

ÇORUM - Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 1 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, il dışından temin ettikleri kaçak tütün mamullerini Çorum'da dağıttıkları tespit ettiler. KOM ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda şüphelilerin araçlarında yapılan adli aramada 1 milyon adet kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el koyan polis ekipleri araçlarında kaçak sigara ele geçirilen iki kişi hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan

adlı işlem başlattılar.

Çorum'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Milyon Adet Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT ÖZKALELİ - 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Güvenlik Politika Ekonomi 3-sayfa Hukuk Polis Çorum

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