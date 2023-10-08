Çorum'da çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk yaralandı

Çorum'da İnönü Caddesi üzerinde çıkan kavgada, daha önceden husumet bulunan iki çocuktan biri bıçakla diğerini karnından yaraladı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk karnından yaralandı.

Olay, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen E.B.(17) ile E.S.(17) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. yanında bulundurduğu bıçak ile E.S'yi karnından yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.S. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bıçaklama olayını gerçekleştiren E.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM