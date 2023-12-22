Üye Girişi
Haberler

Çocuklara ait müstehcen görüntülerin ticaretini yapan 19 şüpheli tutuklandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Eskişehir merkezli düzenlenen operasyon neticesinde, çocuklara ait müstehcen görüntülerin ticaretini yaptığı gerekçesiyle yakalanan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Çocuklara ait müstehcen görüntülerin ticaretini yapan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı

Eskişehir polisi 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi

ESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli 14 ilde polis ekiplerince düzenlenen operasyon neticesinde, internet üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntülerin ticaretini yaptığı gerekçesiyle yakalanan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Eskişehir merkezli olarak Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Balıkesir, Bolu, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, internet üzerinden çocukların istismar edildiği müstehcen görüntüleri sattığı tespit edilen K.B. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca K.B. isimli şüphelinin banka hesaplarına çocuklara ait müstehcen görüntüleri satın almak amacıyla para gönderdiği tespit edilen 23 şüpheli de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Şahıslara ait evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerde, çocukların istismar edildiği çok sayıda müstehcen görüntü bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçlerinde çocuklara ait müstehcen görüntülerin satışını yaptığı tespit edilen K.B.'nin de bulunduğu toplam 19 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Eskişehir Tutuklama Antalya İzmir İstanbul Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray hakemi kim? SON DAKİKA 22 ARALIK AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? Hatay'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor, sorun mu var? 1 ARALIK TWİTTER (X) AÇILMIYOR! Kung Fu Panda 4 ne zaman çıkacak? Kung Fu Panda 4 fragmanı! Kung Fu 4 vizyon tarihi ne? Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu kimdir? Ahmet Zorlu kaç yaşında ve nereli? FACEBOOK CUMA MESAJLARI: Ayetli, resimli, kısa Cuma mesajları! 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 2.Sayfa konuğu Özlem Savaş kimdir? Özlem Savaş gençliği! Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 22 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! Dilara Sümbül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dilara Sümbül'ün hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Murat Güloğlu evli mi? Murat Güloğlu eşi, sevgilisi kim? Asgari ücret 3.toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Güncel Akaryakıt Fiyatları 22 Aralık 2023 | Mazot fiyatları kaç lira oldu? Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? Alper Taşdelen kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Alper Taşdelen kaç yaşında, nereli? Alper Taşdelen biyografisi! Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 22 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title