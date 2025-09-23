Çocuğunun Attığı Altın Kutusunu Alan Kadının Eşi ve Babası İtiraz Etti

Eskişehir'de çocuğunun camdan attığı altın dolu kutuyu aldığı iddia edilen kadının eşi ve babasının mağdur Adem Aslan'ın evine gidip önce itiraz ettikleri, görüntüleri izledikten sonra ise olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Kumlubel Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında oturan evli ve 3 çocuk babası 35 yaşındaki inşaat işçisi Adem Aslan'ın 6 yaşındaki oğlu M.H.A., içinde 5 tane çeyrek altın olan kutuyla oynadıktan sonra, camdan aşağıya attı. Altınların sokakta olmadığını fark eden Aslan, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde, birikimlerinin içinde bulunduğu kutuyu bir kadının aldığını gördü. Durumu polise bildiren Adem Aslan, konuyla ilgili, İhlas Haber Ajansı'na röportaj vermişti.

Kadının babası ve eşi mağdur adamın sokağına gitti

Yapılan haberin gündemde yer almasının ardından S.K. isimli şüpheli kadının polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Daha sonrasında ise Adem Aslan'ın adresine gelen bahse konu kadının eşi ve babası oldukları iddia eden 2 şahsın, S.K.'nin altınlarla alakasının olmadığı, sadece düşen cep telefonunu aldığını söyledi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini gösteren Adem Aslan, kendisine sert çıkışan şahısların adresten uzaklaştığını belirtti. Kimseyi suçlamadığını, sadece birikimini istediğini belirten mağdur adam, altınlarından halen daha bir haberin olmadığına değindi. Aslan yaşanan olayın Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca incelenmeye devam ettiğine değindi.

"Başta beni tehdit eder gibi konuşmaya başladılar"

Şahısların adresine gelişini ve aralarında geçen diyaloğu anlatan Adem Aslan, "Ben balkonda oturuyordum, iki şahıs geldi kapının önüne. Binaya doğru baktılar, oraya buraya göz gezdirdiler. Ben de kendilerine, 'Hayırdır, bir sıkıntı mı var, bakınıyorsunuz?' dedim. Altın konusunu açtılar. Bunun üzerine ben de aşağı inip yanlarına gittim. Başta beni tehdit eder gibi konuşmaya başladılar, ama baktılar ki ben onlar gibi davranmıyorum. Çünkü haklıyken haksız duruma düşmek istemedim. Dedim ki, 'Ben özellikle sizin isminizi söylemedim, sizinle bir alıp veremeyeceğim yok. Sadece elimdeki kayıtlara dayanarak karakola başvuruda bulundum. Karakol da ondan sonra sizi bulmuş. Kayıtlara göre de, yüzde bir milyon beni mağdur eden kişi sizsiniz,' diye cevap verdim. İnanmadılar. Ben elimdeki videoyu gösterdim, görüntüyü yakınlaştırdım. Adam dedi ki 'Telefon yere düşmüş, ben de onu almaya çalışıyordum.' Dedim ki 'Eğer gerçekten telefonu almaya çalışıyor olsaydınız, telefon düştüğü anda eliniz kulağınızda durmazdı.' Yere eğildiğinde hala telefon kulağında ama diğer eliyle yerden bir kutu alıyor, kutuya bakıyor ve sonra cebine koyup kayıplara karışıyor. Başta, 'Biz almadık,' diyorlardı, ama kayıtlara göre o an oradan geçen başka kimse yok. Kuş olup uçmadıklarına göre yüzde bir milyon alan kişi odur. Altınlardan hala bir haber yok. Ancak şahsın ikinci kez karakola çağrıldığına dair bir haber aldık" dedi.

"'Ben olsam ben de karakola başvuru yapardım' dediler"

Kadının eşinin ve babasının görüntüleri izledikten sonra oradan uzaklaştığı anlardan bahseden Aslan şöyle devam etti:

"Eğer almamış olsaydı, ikinci kez karakola çağırmazlardı. Artık aldığına eminim. Çünkü videoyu eşine yavaşlatarak gösterdikten sonra, eşi bana hiçbir şey söylemeden, vedalaşmadan, görüşürüz, demeden, arkasını dönüp kayınpederiyle birlikte gitti. Yüzü düştü tabii. Zaten en son bana dediği söz şu oldu: 'Ben olsam ben de karakola başvuru yapardım.' Yanındaki yaşlı adam 'Ben babasıyım' dedi. Genç olan da 'Ben eşiyim' dedi. O günden beri, yani pazardan beri eve geldiğimde çocuk korkuyor. Acaba çocuğa bir şey mi yapacağım diye düşünüyor. Psikolojisi bozuldu. Eve girdiğim zaman yatağın arkasına gidip kendini saklıyor. Sonra ben gidip kucağıma alıyorum, öpüyorum, seviyorum. Daha sonra yanıma çağırıyorum, ancak o zaman geliyor. Buradan da özellikle belirtmek istiyorum ki, İhlas Haber Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu kadar yayılmazdı, o kadın da yakalanmazdı. Bu yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum." - ESKİŞEHİR