Cizre'de Maddi Hasarlı Trafik Kazası

Şırnak'ın Cizre ilçesinde maddi hasarlı kazada otomobil, kamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Dicle Mahallesi Dörtyol Kavşağında 73 ABM 508 plakalı otomobil, seyir halinde olan 25 AAF 958 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet park halinde bulunan 46 BU 296 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK