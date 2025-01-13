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Çivril'de Tur Teknelerine Hırsızlık Şoku

Çivril'de Tur Teknelerine Hırsızlık Şoku
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Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde tura çıkan teknelerin aküleri hırsızlar tarafından çalındı. İki tur teknesinin akülerinin kaybolmasıyla ilgili kaptan, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Işıklı Gölünde tura çıkan teknelere hırsız dadandı. Çivril'in Seraserli Mahallesindeki koyda iki tur teknesinin aküleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Denizli'nin Çivril İlçesinde nilüfer turuna çıkan tur tekneleri hırsızların hedefi oldu. İlçeye bağlı Seraserli Mahallesi'ndeki koyda mahalle sakinlerinin liman diye isimlendirdikleri bölgede koyda iki tur teknesinin aküleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Teknelerinden aküleri çalınan kaptan Özer Çetinkaya, güvenlik güçlerinden yardım istedi. Tekne turu mevsiminin geçmesi ve soğuk hava nedeniyle teklerin Işıklı Gölü'ne açılamadığını ifade eden Kaptan Özer Çetinkaya, 'Geçen yıl 1 Haziran'da başlayan nilüfer turları baraj gölündeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle ağustos ayı sonunda sona erdi. Şimdi göle ördek avı için gelen avcılara yönelik düzenlenen turlara çıkıyoruz. Dün öğleden sonra göle tura çıktım. Aksam tekrar Seraserli Mahallesi'ndeki limana dönerek tekneyi koya bağladım. Sabah tekneleri çalıştırmak için geldiğimde iki teknemdeki 60 amperlik iki akünün kablolarının kesilerek çalındığını gördüm. Seraserli Mahallesi'nde tura çıkan 15, Beydilli Mahallesi'nde 60 ve Sundurlu Mahallesi'nde 12 tur teknemiz var. Kış ayları olduğu için bu tekneler koylarda çekili vaziyette duruyor. Ne yazık ki ekmek teknelerimiz kimliği belirsiz hırsız veya hırsızların hedefi haline geldi. Bir gecede benim iki aküm gitti. Bu olay diğer teknelerinde başına gelebilir. Jandarma ekiplerimizden bu hırsızlık olaylarıyla ilgili yardım istiyoruz. En kısa sürede hırsız veya hırsızların yakalanıp adalet önünde hesap vermesini istiyoruz' dedi - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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