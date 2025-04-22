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Cirit Dostluk Maçında Kalp Krizi Geçiren Sporcu Hayatını Kaybetti

Cirit Dostluk Maçında Kalp Krizi Geçiren Sporcu Hayatını Kaybetti
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Erzurum'da cirit dostluk maçında 45 yaşındaki Adem Geyik, at üzerindeyken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Geyik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Erzurum'da cirit dostluk maçında at üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla Mahallesi cirit sahasında, Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında dostluk maçı oynandı. Maçın ikinci yarısında Uzunyayla Atlı Spor Kulübü oyuncusu 45 yaşındaki Adem Geyik, at üstünde aniden rahatsızlanarak yere düştü. Yerde hareketsiz kalan Geyik, köylülerin imkanıyla hastaneye götürülürken yolda 112 Acil Sağlık ekibine teslim edildi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Geyik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Geyik'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada cirit sporuna tutkusu ile bilinen ve camiada sevilen Adem Geyik'in daha önce arkadaşlarıyla bir araya geldiği görüntülerde, kayıt yapan şahsın "Sizi çekeyim hatıra saklayayım. Öldüğünüzde hatırlarlar" dediği görüldü. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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