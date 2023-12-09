Çin, Filipinler'e ait gemilere müdahale etti

Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait 3 gemiye Çin tarafından tazyikli su ile müdahale edildiği duyuruldu. İki ülkenin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiaları tansiyonu yükseltiyor.

Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait 3 gemiye Çin tarafından tazyikli su ile müdahale edildiği duyuruldu.

Güney Çin Denizi'nde Çin ile Filipinler arasındaki tansiyon bugün tekrar yükseldi. Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü (NTF-WPS) tarafından yapılan açıklamada, "Çin Sahil Güvenlik gemilerinin, Scarborough Shoal yakınlarında balıkçı teknelerine yakıt ve gıda malzemesi götüren 3 gemiyi engellemek için tazyikli su kullandığını" duyurdu. Açıklamada, Çin'in "yasadışı ve saldırgan" eylemlerinin kınandığı belirtildi.

Çin tarafından yapılan açıklamada ise "kendi sularına izinsiz giren gemilere karşı tedbir uygulandığı" ifade edildi.

İki ülkenin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiaları tansiyonu yükseltiyor

Çin, Güney Çin Denizi'nin büyük bir bölümü üzerinde hak iddia ederken Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam da bölgede egemenlik iddialarında bulunuyor. Filipinler tarafından geçtiğimiz Pazar günü yapılan açıklamada, ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde Çin donanmasına ait gemilerinin sayısında "endişe verici" bir artış gözlemlendiği belirtilerek, 2 geminin Güney Çin Denizi'ne konuşlandırıldığı aktarılmıştı. Ayrıca geçtiğimiz eylül ayında Çin sahil güvenliği, Filipinli balıkçı teknelerinin geçişini engellenmek amacıyla tartışmalı Scarborough Shoal çevresine 300 metre uzunluğunda yüzen bariyer yerleştirmiş, bariyerler daha sonra Filipinler Sahil Güvenliği tarafından kaldırılmıştı. - MANILA