Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda 24 ton kaçak hurda ele geçirildi

Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, gerçekleştirilen denetimlerde 24 ton hurda malzeme ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, beyan edilen yük ile araçta bulunan malzemeler arasında uyumsuzluk tespit edildi. Bunun üzerine araç detaylı incelemeye alındı.

Aktaş Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza ekipleri, yurda giriş yapmak üzere kapıya gelen bir tırı risk analizi kapsamında incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde toplam 24 ton hurda malzemenin usulsüz şekilde taşındığı belirlendi. Ele geçirilen hurdaya el konulurken, olayla ilgili sürücü hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatıldı.

Yetkililer, sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, yasa dışı ticaretin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı