Çerkezköy'de Ters Dönen Otomobilin Sürücüsü Kaza Sonrası Kurtuldu

Çerkezköy'de Ters Dönen Otomobilin Sürücüsü Kaza Sonrası Kurtuldu
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobili ters dönen sürücü hafif yaralarla kurtuldu. Olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ters dönen otomobil metrelerce sürüklendi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

Kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Sanayi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, D.Y. idaresindeki 59 AEH 562 plakalı otomobil, kavşakta başka bir araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüje çarparak ters dönüp metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım ederken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. D.Y., hastaneye gitmek istemediğini belirtti.

Kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapanırken, ters dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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