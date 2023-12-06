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Cengiz Holding'e ait maden ocağında incelemeler devam ediyor

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Siirt'in Şirvan ilçesinde Cengiz Holding'e bağlı Etibakır arama şirketine ait bakır madeni ocağında meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetmiş, incelemeler devam ediyor.

Cengiz Holding'e ait maden ocağında incelemeler devam ediyor

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde Cengiz Holding'e bağlı Etibakır arama şirketine ait bakır madeni ocağında 3 kişinin öldüğü olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.

İlçenin Maden köyünde Cengiz Holding'e bağlı Etibakır arama şirketine ait bakır madeni ocağında 11 Kasım'da saat 01.26 sıralarında meydana gelen göçükte 2'si mühendis 1'i işçi olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2 işçi ise yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 yetkili, adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp yurt dışı yasağı getirilmişti.

Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında maden ocağının faaliyeti geçici olarak durdurulmuştu.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Şirvan Cumhuriyet Savcısı, maden mühendisleri, jeoloji mühendisleri ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti ile göçüğün yaşandığı maden ocağında incelemelere devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cengiz holding Şirvan Siirt Maden Soruşturma Kaza 3. Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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