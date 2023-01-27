Cansız bedeninde izmarit ve darp izi tespit edilen bebeğin annesi yakalandı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, cansız bedeninde darp ve izmarit izleri tespit edilen bebeğin annesi saklandığı apartta yakalandı.

Cansız bedeninde izmarit ve darp izi tespit edilen bebeğin annesi yakalandı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, cansız bedeninde darp ve izmarit izleri tespit edilen bebeğin annesi saklandığı apartta yakalandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evde kardeşlerinin hareketsiz kaldığını gören 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine bölgeye giden ekipler, üçüncü kardeş olan 21 aylık Murat Aslan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda izmarit ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Sonrasında evdeki biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğu öğrenildi.

Yapılan çalışmada evden 2 erkek ile kaçtığı belirlenen 3 çocuğun annesi olan Güler K.,saklandığı apartta yakayı ele verdi. Ekipler kayıplara karışan 2 erkeğin bulunması için çalışmalarını derinleştirdi.

Öte yandan, otopside işkence gördüğü belirlenen Murat bebekten alınan örnekler, incelenmek üzere Antalya'ya gönderildi.