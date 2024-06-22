Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangın söndürme çalışmalarına yardıma giden yaralıyı ziyaret etti
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ezine ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına yardıma giderken traktörün devrilmesi sonucu yaralanan Ekrem Avcı'yı hastanede ziyaret etti.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ezine ilçesindekii orman yangınını söndürme çalışmalarına yardıma giderken traktörün devrilmesi sonucu yaralanan Ekrem Avcı'yı hastanede ziyaret etti.
Ezine ilçesindeki çöp döküm alanında çıkan ve ormanlık sıçrayan yangında söndürme çalışmalarına yardıma giden Ekrem Avcı, traktörün devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, tedavi altına alındı.
Vali İlhami Aktaş, Ekrem Avcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. - ÇANAKKALE