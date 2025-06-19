Çanakkale'deki Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı

Çanakkale'de plastik fabrikasında yangın

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan plastik fabrikasından çıkan yangına ekipler müdahale etmeye devam ediyor.

Yangın saat 12.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın, söndürme çalışmaları devam ediyor.