Çanakkale'de İş Yerini Kurşunlayan Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de iş yerini kurşunlayan şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de bir iş yerini kurşunlama olayına karışan ve jandarma tarafından yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çanakkale'de 11 Mayıs'ta Güzelyalı köyünde faaliyet gösteren bir restorana, motosiklet ile gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla ateş edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken işletmenin camları kırıldı. Kurşunlanma olayının ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarmanın titiz çalışması sonucu işyerine kurşunlanma olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphelinde 1'i tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda kullanılan motosiklet bulunurken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada av tüfeği, tabanca, 11 adet tabanca fişeği ve 5 bıçak ele geçirildi.