Çanakkale'de 157 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Çanakkale'de 157 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 işyerine yapılan aramada toplam 157 kilogram bandrolsüz tütün ve birçok bandrolsüz makaron ele geçirildi. Yetki belgesi olmadan imalat yapıldığı belirlenen işyerlerine yönelik işlem başlatıldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bandrolsüz kıyılmış tütün ve bandrolsüz doldurulmuş makaron imalatı yaparak sattıkları tespit edilmiş 2 işyerine yapılan aramada 157 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ilçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı şahısların yetki belgeleri olmadan bandrolsüz kıyılmış tütün ve bandrolsüz doldurulmuş makaron imalatı yaparak sattıkları tespit edildi. Ekipler tarafından 2 işyerine yapılan adli aramada, 62 kilogram açık kıyılmış tütün, 80 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 52 bin 400 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron, 92 bin 400 adet bandrollü sarıma hazır makaron, 95 kilogram bandrollü sarıma hazır paketli tütün, 5 adet sigara sarımında kullanılan havalı kompresör, 3 adet otomatik sigara sarım makinesi, 23 kilogram bandrolsüz nargile kömürü ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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