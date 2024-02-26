Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Nedeniyle Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile kurtarılarak Eceabat Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre uzunluğundaki, içinde 3 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenip, Eceabat Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde 7 metre uzunluğundaki içinde 3 kişinin bulunduğu tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Eceabat Balıkçı Barınağına yanaştırıldı. - ÇANAKKALE