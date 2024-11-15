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Çalma Hastalığı Olan Zanlı AVM'den Giyim Eşyaları Çaldı

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Samsun'da bir AVM'den giyim eşyaları çalan M.Ş., psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu ve çalma hastalığı bulunduğunu söyledi. Yakalandıktan sonra tutuklandı.

AVM'den giyim eşyaları çalan zanlı: "Çalma hastalığım var"

SAMSUN - Samsun'da bir AVM'deki mağazadan giyim eşyaları çaldıktan sonra yakalanan şahıs, kendisinde çalma hastalığı olduğunu söyledi.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan CityMall AVM'deki Paulmark giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mağazaya müşteri gibi giden M.Ş. (41), alarmlarını kestiği 3 mont, 1 gömlek ve 1 pantolonu çalarak iş yerinden çıktı. Mağaza çalışanları durumu fark edip polise haber verdi. M.Ş., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen M.Ş., kendisinde psikolojik bir rahatsızlık olan çalma (kleptomani) hastalığı olduğunu savunarak, çaldıklarının bir kısmını giyip bir kısmını etrafına dağıttığını ve bazen de pişmanlık duyup geri götürdüğünü söyledi.

M.Ş., nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Çalma Hastalığı Olan Zanlı AVM'den Giyim Eşyaları Çaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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