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California Orman Yangınlarında Can Kaybı 10'a Yükseldi

California Orman Yangınlarında Can Kaybı 10'a Yükseldi
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ABD'nin California eyaletindeki orman yangınları, Los Angeles County'de büyük hasara yol açtı. Yangınlarda can kaybı 10'a yükselirken, on binlerce dönüm arazi yok oldu ve birçok ünlü ismin evleri de zarar gördü. Yangınların maliyeti 135 ile 150 milyar dolar arasında tahmin ediliyor.

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında can kaybı 10'a yükseldi.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles County'de orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Los Angeles'ın batısındaki Santa Monica ile Malibu arasındaki Palisades yangını ve güneyde ise Pasadena yakınlarındaki Eaton yangını, Los Angeles tarihindeki en yıkıcı yangınlar olarak kayıtlara geçti. İki yangında 34 bin dönümden (13 bin 750 hektar) fazla alan küle döndü, çok sayıda yerleşim alanı yok oldu. Los Angeles County Adli Tabibi tarafından yapılan son açıklamada, yangınlardaki can kaybı sayısının 7'den 10'a yükseldiği belirtildi. Ünlü Hollywood Bulvarı'na metrelerce uzaklıktaki Hollywood Hills'te dün çıkan Sunset yangını itfaiye ekibinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangının maliyeti 130 milyar doları aştı

Yetkililer, Eaton yangınında 4 bin-5 bin yapının hasar gördüğünü veya küle döndüğünü, Palisades yangınında ise 5 bin 300 yapının hasar aldığını veya tamamen yandığını açıkladı. Los Angeles Coutny Şerifi Robert Luna can kaybı sayının artmasından endişe ettiklerini ifade ederek, bölgeye atom bombası atılmış gibi göründüğünü ve iyi haberler beklemediğini söyledi. Her gün milyarlarca dolar artmaya devam eden yangının maliyetinin ise şu ana kadar 135 milyar ile 150 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

California'da ünlü isimlere ait evler de yanan binlerce yapı arasında yer alıyor. Billy Crystal, Paris Hilton, Eugene Levy, Billy Crystal ve Jennifer Grey gibi ünlü isimler evlerinin yandığını açıkladı. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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