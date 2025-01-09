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California'da Orman Yangınları: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, Bin 500 Yapı Küle Döndü

California'da Orman Yangınları: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, Bin 500 Yapı Küle Döndü
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California'daki orman yangınları, 5 kişinin ölümüne sebep olurken, milyonlarca dolarlık evlerin de bulunduğu bin 500 yapı tamamen yanarak kül oldu. Ünlü isimlerin tahliye edilmesiyle birlikte, yangınların maliyetinin 50 milyar doları aşması bekleniyor.

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarında 5 kişi hayatını kaybederken, aralarında milyonlarca dolarlık evlerin de bulunduğu bin 500 yapı küle döndü.

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles County'de orman yangınları devam ediyor. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin hızla ilerlediği yangınlarda birçoğu milyonlarca dolarlık ev olan bin 500 yapı küle döndü. Tahminlere göre yangının maliyetinin 50 milyar doları aşması bekleniyor.

Riskli bölgelerden Jamie Lee Curtis, Mandy Moore ve Maria Shriver gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu en az 100 bin kişi tahliye edildi. Dün akşam saatlerinde ünlü Hollywood Bulvarı'na yalnız birkaç yüz metre uzaklıktaki Hollywood Hills'te de yangın çıkmasıyla bölgedeki yangın sayısı 6'ya yükseldi.

Los Angeles County İtfaiye Şefi Anthony Marrone yaptığı açıklamada, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama Los Angeles County'de bu yangınlarla başa çıkabilecek yeterli itfaiye personelimiz yok" dedi.

Pacific Palisades bölgesindeki yangında 17 bin 234 dönüm, Altadena'daki Eaton yangınında 10 bin 600 dönüm, San Fernando'nun kuzeyindeki Hurst yangınında 855 dönüm, Acton yakınlarındaki Lidia yangınında 348 dönüm, Hollywood Hills'teki Sunset yangınında ise 60 dönüm arazi kül oldu.

Trump, valiyi suçladı

ABD'de başkanlık görevine gelmesine 11 kalan Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangınlardan dolayı California Valisi Gavin Newsom'ı suçladı. Trump paylaşımında, "Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi ve en güzel yerlerinden biri kül oluyor. ve Gavin Newsom istifa etmeli. Bunların hepsi onun suçu" ifadesini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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