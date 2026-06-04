Büyükçekmece'de bir otomobil akaryakıt istasyona daldı

Büyükçekmece'de fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücü akaryakıt istasyonuna daldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi E-5 yanyol üzerindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 AS 0216 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçta fren yerine gaza basınca akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde ve akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana geldi. Meydana gelen hasar sonrasında akaryakıt istasyonunun market kısmı geçici olarak kullanıma kapatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı