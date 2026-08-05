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Büyükçekmece'de market krizi: Kira ödemesi tartışması siteye taşındı

Büyükçekmece'de market krizi: Kira ödemesi tartışması siteye taşındı
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Büyükçekmece'de bir sitede zincir market ile yeni yönetim arasında kira ödemesi nedeniyle kriz çıktı. Yönetim, marketin kirasını eski taşeron firmaya ödediğini iddia ederken, market düzenli ödeme yaptığını savundu. Tartışma sırasında markete ürün getiren kamyonlar siteye alınmadı; yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Büyükçekmece'de bulunan bir sitede "Market" krizi çıktı. Site içerisinde bulunan zincir market iddiaya göre kirasını eski yönetime öderken, yeni yönetim kira alamadığı gerekçesiyle markete gelen ürünleri içeri almadı. İki taraf arasında yaşanan tartışma anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy TEM Bağlantı Yolu Büyükçekmece mevkiinde yaşandı. Yönetimin iddiasına göre sitenin içerisinde bulunan zincir market, kirasının alınmadığı, eski taşeron yönetim şirketine ödendiğini belirtti. Market ise her ay düzenli olarak kirasını ödediğini belirterek faaliyetlerine devam etmek istedi. Bu süreçte yönetim markete ürün getiren kamyonları siteye almak istemezken tartışma çıktı. Uzun süre site bahçesinde market çalışanları ve site yönetimi arasında çıkan tartışma anları da çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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