Büyükçekmece'deki adli emanet soygununda yeni gelişme: Altınları alışveriş sepetiyle taşıdıkları anlar ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundan, İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyalarını çalıp, İngiltere'ye kaçan adli emanet memuru soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Erdal T.'nin altınları alışveriş arabası ile adliyeden çıkardığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Büyükçekmece Adliyesi'nde 1 Aralık 2025'te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği anlaşılmış bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zimmet görevlileri Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı verilmiş, yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal T.'nin 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan şüpheli Erdal T.'nin Whatsapp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diye yazdığı öğrenilmişti.

5 şüpheli daha tutuklanmıştı

Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Aralık günü Firari Erdal T.'nin kaynanası, kayınbiraderi, kayınpederiyle, çalıntı altının alım ve satımına aracılık edenlerin de bulunduğu 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilmişti. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Ö.K., Z.V., E.İ.S., G.V., Y.E.K., tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, M.T., B.Ç., M.S. isimli şahıslar 'ev hapsi' tedbiriyle serbest kalmış, diğer şüpheliler Y.T., A.T., F.T., A.S. ve D.D. ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada yeni gelişme: Alışveriş arabasıyla adliyeden böyle çıktı

Öte yandan, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelime yaşandı. Soruşturma kapsamında, firari zimmet memuru Erdal T.'nin, içi siyah poşet dolu bir alışveriş arabasını adliyeden çıkardığı, arabayla adliyenin karşısında bulunan meydana yöneldiği, bir süre sonra eli boş olarak adliyeye geri geldiği anlar yer aldı. Adliyenin bir başka bölümünde yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde ise, Erdal T.'nin adliyenin önüne gelen lüks bir aracın içerisindeki iki kadına, içerisinde nakde çevrilen paralar olduğu düşünülen çantayı teslim ettiği ve Erdal T.'nin araca el sallayıp, uzaklaştığı anlar yer aldı.

Soygun öncesi arkadaşları ile kafede oturup plan yapmışlar

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Erdal T.'nin, arkadaş çevresi olduğu iddia edilen şahıslara yönelik geçtiğimiz günlerde 50 farklı adrese operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, 8 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan araştırmalar neticesinde, Erdal T. ve diğer şahısların soygun öncesi bir kafeye oturup, konuştukları bilgisine ulaşıldı. Öte yandan soygunun yaşandığı günün 13 Kasım olmasının nedenin ise bir sonraki denetimin 13 Ocak günü olmasından kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor. - İSTANBUL