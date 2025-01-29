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Bursa Şehir Hastanesi'nde Tıbbi Malzeme Vurgunu: 3 Ameliyathane Çalışanı Gözaltında

Bursa Şehir Hastanesi'nde Tıbbi Malzeme Vurgunu: 3 Ameliyathane Çalışanı Gözaltında
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Bursa Şehir Hastanesi'nde tıbbi malzeme vurgunu soruşturması kapsamında 3 ameliyathane çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin eksik veri girerek ilaçların düşümünde oynama yaptığı tespit edildi.

Bursa Şehir Hastanesi'nde yaşanan tıbbi malzeme vurgunu ile ilgili yapılan operasyonun ikinci perdesinde ameliyathane çalışanı 3 kişi KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eksik veri girip ameliyathanede kullanılan ilaçların düşümünde oynama yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mahkemeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçen sene Mayıs ayında Bursa Şehir Hastanesi ameliyathanesinde yaşanan tıbbi malzeme vurgunu ile ilgili olarak devam eden soruşturma kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ikinci perde operasyonlarına start veren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri aynı hastanede ameliyathane çalışanı olan 3 kişiyi gözaltına aldı. KOM Şubeye getirilen şüpheli şahıslar ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkacak 3 ameliyathane çalışanının eksik veri girip ameliyathanede kullanılan ilaçların düşümünde oynama yaptıkları ve bu yolla devlet kurumunu zarara uğrattıkları, ayrıca özel hesaplarında para hareketlerinin tespit edildiği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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