Bursa'da iki lüks otomobil trafik kurallarını hiçe saydı

Bursa'da ultra lüks iki otomobilin hatalı şerit değiştirip kırmızı ışıkta geçtiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan iki ultra lüks spor otomobil sürücüsü, aniden şerit değiştirerek diğer araçların önüne geçti. Kuralları hiçe sayan sürücüler, daha sonra kırmızı ışıkta da durmayarak yollarına devam etti.

Diğer sürücüler ise yaşananlara tepki gösterirken, o anlar bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı