Haberler

Taksi bulamayınca durağı böyle dağıttı, görenler şoka girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında, dolu taksiye alınmadığı gerekçesiyle sinir krizi geçiren sağlıkçı bir kadın, taksi durağında büyük bir hasara yol açtı. Olayda, camlar ve elektronik ekipmanlar zarar gördü.

Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında içinde yolcu dolu taksiye alınmadığı gerekçesiyle sinir krizi geçiren sağlıkçı bir kadın, camlar ve elektronik ekipmanlara zarar verdi. Olayda yaklaşık 150 bin liralık maddi hasar oluştu. O anlar kameraya yansırken, kadını görenler şaşkınlık yaşadı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiye binmek için durağa gelen sağlık görevlisi S.B. (32) sıradaki taksinin dolu olduğu belirtilerek bir sonraki taksiye yönlendirildi. Bunun üzerine görevliyle tartışmaya başlayan kadın, sinirlenerek durağa saldırdı. Şüphelinin, durakta bulunan ayaklı seyyar küllük ve boya kutularıyla taksi durağının camlarını, bilgisayar ekranını ve güvenlik kameralarını kırdığı, ayrıca bir cep telefonuna da zarar verdiği öğrenildi. O anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan, taksi durağı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayın faili olan kişinin durağın sürekli müşterisi olduğu, uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de benzer olaylar çıkardığı ifade edildi. Açıklamada, "Yaşanan zarar tamamen kontrolsüz bir anın sonucudur. Durağımızın ve şoför arkadaşlarımızın olayda herhangi bir kusuru ya da tahrik etmesi yoktur. Kimseye zarar gelmemesi en büyük tesellimizdir" denildi.

Taksi durağı sorumlusu A.S. polise müracat ederek, taksi durağının camları, bilgisayar ekranı, güvenlik kameralarının zarar gördüğünü ve 150 bin lialık maddi hasar meydana geldiğini belirtip şikayetçi oldu - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak

ABD, İran'ın talebini kabul etti! Trump'tan jet açıklama
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PFDK sevkleri belli oldu! TFF'den Milan Skriniar kararı

TFF'den Skriniar kararı
Norveç monarşinin devamını seçti

Mide bulandıran sapkınlığa rağmen, cumhuriyeti reddettiler
Karadeniz'in en büyüğü! Samsun'a 1.7 milyar liralık dev yatırım

Karadeniz'in en büyüğü olacak! O ilimize dev yatırım
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
PFDK sevkleri belli oldu! TFF'den Milan Skriniar kararı

TFF'den Skriniar kararı
Paylaşımlar bomba! Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu
Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Ülke şokta! Devrik lider Kaddafi'nin oğlu suikastla öldürüldü