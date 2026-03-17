Bursa'da bayram öncesi sahte alkol operasyonu..
Bursa'da polis bayram öncesi düzenlediği operasyonla 3 bin 607 litre sahte etil alkol ve 136 alkol aroma kiti ele geçirdi. 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bursa'da polis bayram öncesi sahte içki baskını yaparak yüzlerce kişinin hayatını kurtardı. Kaçakçılık ekiplerinin sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin 607 litre etil alkol ile 136 adet alkol aroma kiti ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde gümrük kaçağı ve sahte alkollü içki ticareti yapan şahıslara yönelik yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 8 ikamet ve 1 işyerinde yapılan aramalarda 3 bin 607 litre etil alkol ile 136 adet alkol aroma kiti ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç., M.T., H.S. ve B.C.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehlikeye atan sahte alkollü içki üretimi ve ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, 'Vali Gül' iddiasından 180 derece döndü

Davada 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Trump'ın 'Küba'yı alma onuru benim olacak' mesajına Rusya'dan jet yanıt

İki süper gücü karşı karşıya getiren ülke! Trump'a tarihi rest geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, 'Vali Gül' iddiasından 180 derece döndü

Davada 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
İlk görüşte anlamak biraz zaman alabilir! Tartışma yaratan görüntü

Tartışma yaratan kare!
Arda'nın tarihi golünden önce 'Hayır' diye bağıran biri var

Tarihi golünden önce "Hayır" diye bağıran biri var