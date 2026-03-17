Bursa'da bayram öncesi sahte alkol operasyonu..

Bursa'da polis bayram öncesi sahte içki baskını yaparak yüzlerce kişinin hayatını kurtardı. Kaçakçılık ekiplerinin sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin 607 litre etil alkol ile 136 adet alkol aroma kiti ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde gümrük kaçağı ve sahte alkollü içki ticareti yapan şahıslara yönelik yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 8 ikamet ve 1 işyerinde yapılan aramalarda 3 bin 607 litre etil alkol ile 136 adet alkol aroma kiti ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç., M.T., H.S. ve B.C.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehlikeye atan sahte alkollü içki üretimi ve ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BURSA

