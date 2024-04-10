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Bursa'da Kapkaççı Ablasının Evine Sığınırken Yakalandı

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Bursa'da bir kadının çantasını çalan 22 yaşındaki kapkaççı, polisin sıkı takibi sonuuc ablasının evinde kıskıvrak yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs gözüne kestirdiği kadını yaklaşık 400 metre takip ettikten sonra ara sokağa girmesiyle çantasını çaldı. Kapkaççı koşarak uzaklaşırken, mağdur kadın en yakın esnafın yanına giderek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde kapkaç şüphelisinin 7 ayrı suçtan kaydı bulunan A.C. (22) olduğu tespit edildi. A.C.'yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde ablasının evinde saklanırken kıskıvrak yakaladı.

Şüphelinin kadını takip etmesi ve ara sokakta çantayı çaldıktan sonra kadının esnaftan yardım istemesi çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan, cüzdanda bulunan telefon ve yaklaşık 15 bin TL sahibine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Hırsızlık Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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