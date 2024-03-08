Bursa'da Kamyonet Sürücüsü Halk Otobüsüne Saldırdı
Bursa'da halk otobüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucunda kamyonet sürücüsü halk otobüsünü takip ederek önüne kırdı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'da halk otobüsü ile kamyonet sürücüsü yol verme meselesinden tartıştı. Öfkelenen kamyonet sürücüsü halk otobüsünü yaklaşık 7 kilometre boyunca takip ederek, önüne kırdı.
Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde halk otobüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol verme meselesinden tartışma yaşandı. Tartışma sonrası kamyonet sürücüsü halk otobüsünü yaklaşık 7 kilometre boyunca takip ederek, önüne kırdı. Halk otobüsünde bulunan yolcular yaşadıkları paniği cep telefonu ile kayıt altına aldı. - BURSA