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Bursa'da Kadın Sürücüler Arasında Trafik Tartışması

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Bursa'da bir kadın sürücünün trafikte kaynak yapmaya çalışmasıyla çıkan tartışma, diğer bir kadın sürücünün tepki göstermesiyle büyüdü. Olay anları amatör kamera ile kaydedildi.

Hem trafikte kaynak yaptı, hem de darp etmeye çalıştı... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da ana arterden ara yola kaynak yapmak isteyen kadın sürücü ile, yol vermeyen başka bir kadın sürücü arasında tartışma çıktı. İlginç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 GD 125 plakalı aracın kadın sürücüsü, ana arterden ara yola kaynak yapmak istedi. O sırada trafikte bekleyen başka bir kadın sürücü, kaynak yapmak isteyen kadın sürücüye yol vermeyerek korna ile ikaz etti. Duruma sinirlenen sürücü, araçtan inerek hamile olduğu iddia edilen hemcinsinin aracına zarar verdi. İlginç anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, kavga ise yoldan geçen bir vatandaş tarafından son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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