Bursa'da Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Sonrası Kavga

Bursa'da derbi kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da Fenerbahçe-Galatarasay derbisini kafede izleyen iki grup maç sonrası kavgaya tutuştu. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesinde dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi izleyen iki grup maç sonrası tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavga dönüşünce cadde boks ringini aratmadı. O anlar kameraya yansırken, olaya çevredekiler müdahale etti.