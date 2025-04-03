Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti

Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke
Memur ve emeklilerin zam oranı değişti

Memur ve emeklilerin zam oranı değişti

Bursa'da Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Sonrası Kavga

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından, karşılaşmayı bir kafede izleyen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı ve çevredekiler olaya müdahale etti.

Bursa'da derbi kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da Fenerbahçe-Galatarasay derbisini kafede izleyen iki grup maç sonrası kavgaya tutuştu. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesinde dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi izleyen iki grup maç sonrası tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavga dönüşünce cadde boks ringini aratmadı. O anlar kameraya yansırken, olaya çevredekiler müdahale etti.

Bursa'da Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Sonrası Kavga
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.