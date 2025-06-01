Bursa'da Enginar Hırsızları Yakalandı

Bursa'da Enginar Hırsızları Yakalandı
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Bursa'nın Hasanağa Köyü'nde 58 kamerayla tespit edilen hırsızlar, 1.400 enginarı bir gecede çaldı. Tarla sahibi, emeklerinin nasıl çalındığına isyan etti. Hırsızlar, enginarları seyyar araçla satarken yakalanarak tutuklandı.

Dünyaca ünlü enginarları bir gecede hasat eden hırsızlar yakalandı

Tarla sahibi ekti, hırsızlar hasat etti

Tarla köstebekleri 58 kameranın görüntüsü saniye saniye izlenerek yakalandı

BURSA - Bursa'da kendisine has lezzeti ve kılçıksız olması sebebiyle uluslararası üne sahip Hasanağa Enginarı hırsızların radarına girdi. Hırsızlar tanesi 50-60 liradan satılan bin 400 enginarı bir gece girdikleri tarlada keserek kayıplara karıştı. Harekete geçen polis ekipleri o şüphelileri 58 kamera görüntüsü izleyip yakaladı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Köyünde çiftçilikle uğraşan 52 yaşındaki Mehmet Kazel, 1 yıl önce ektiği enginarları hasat etmek için gittiği tarlasında gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Gece tarlaya gelen hırsızlar, tüm enginarları toplayıp, doldurdukları araçlarıyla kayıplara karıştı. Şikayette bulunan Kazel, başına gelenler karşısında hırsızlara isyan ederken, "Bu emek onların boğazından nasıl geçecek" diye sitemini dile getirdi.

Emniyet emek hırsızların peşini bırakmadı

İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 58 güvenlik kamerasını detaylı şekilde inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızların kapalı kasa bir kamyonetle olay yerine geldikleri tespit edildi. Araç plakasından yola çıkan ekipler, şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı. Olayın failleri olduğu belirlenen Gökhan A. ve Cevat Y. (54), 30 Mayıs'ta Gemlik ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

"Para ettiğini medyada duymuştuk"

İfadesi alınan şüphelilerin, bin 400 enginarı seyyar araçla vatandaşlara sattıkları öğrenildi. Öte yandan 2 şüphelinin enginarların para ettiği medyadan görünce böyle bir karar aldığını ifadelerinde yer aldı. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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