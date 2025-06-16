Bursa'da Beyaz Eşya Dolandırıcılığı: 250 Bin Lira Haksız Kazanç

Bursa'da Beyaz Eşya Dolandırıcılığı: 250 Bin Lira Haksız Kazanç
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Bursa'da kendilerini teknik servis olarak tanıtan 2 şüpheli, beyaz eşyaları bozulan vatandaşları dolandırarak toplam 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle yakalandı. Şüphelilerin, mağdurlara arızayı elektrikten kaynaklandığını söyleyerek çeşitli yalanlar ile para talep ettikleri öğrenildi.

Bursa'da internetteki arama motorlarında ön plana çıkıp, teknik servis adı altında buzdolabı, çamaşır makinesi, klima gibi beyaz eşyaları bozulan vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. 7 müştekinin bu kişilerce 250 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı.

Kendilerini yetkili teknik servis olarak tanıtan şüpheliler, müştekilerin evlerine giderek arızalı cihazları tamir etme bahanesiyle yüksek meblağlarda ücret talep etti. Şüphelilerin bazı durumlarda ise tamir bahanesiyle aldıkları eşyaları geri getirmedikleri öğrenildi. Şüpheliler ayrıca, yaşanan arızaların elektrik kaynaklı olduğunu söyleyerek, "Tamir ücretini elektrik dağıtım şirketinden geri alabilirsiniz" yalanıyla mağdurları kandırdı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu; 55 suç kaydı bulunan H.Ş. (26), ile olayda hesabı kullanılan ve 18 ayrı suç kaydı bulunan Z.F.Ş. (24), gözaltına alındı.

Son bir haftada 7 ayrı mağdurdan toplam 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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